تألقي بالأسود الراقي على خطى نجمات الفن

كثيرًا ما يسيطر اللون الأسود في عالم الموضة ليصبح الأخيار الأمثل لإطلالات نجمات الفن والإعلاميات في المقابلات الرسمية أو حضور فعاليات احدى المهرجانات الكبرى، ليزيد من فخامتهن ويجذب الأضواء لهن دون تكلف.

ويتميز اللون الأسود بالفخامة والأناقة في آن واحد، وهذا ما دفع أغلب مصممي الأزياء على تصميم أغلب التصاميم به ليمنح من يرتديه وقار من نوع خاص دون التهاون في مشاعر الحزن والاسى لما يحدث مع شعب فلسطين العزيز.

لذا نعرض لكٍ أغلب إطلالات نجمات الفن بأزياء مفعمة بوقار اللون الأسود لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقك وطبيعة المناسبة التي تذهبين إليها.

أمينة خليل بالأسود الوردي

تعد النجمة أمينة خليل من صاحبات الذوق الرفيع، وتنجذب لأزياء الناعمة التي تزيد من أنوثتها دون تكلف، لذا اختارت ارتداء فستان طويل مجسم من اعلى بأكمام طويلة وفضفاض من أسفل صمم من قماش الشكبية المزين بحبات الكريستال من الأمام مع الساتان المزين بالزهور الناعمة وهذا يمكن يكون إطلالتك في مناسبتك السارة في المساء برفقة زوجك.

أمينة خليل

ياسمين صبري مفعمة بالأنوثة بالأسود اللامع

تنجذب ياسمين صبري لتصاميم فساتين السهرة التي تصمم من قماش ناعم على قوامها الرشيق لتعكس أنوثتها دون الميل للجرأة بأسلوب يواكب أحدث صيحات الموضة لعام 2024.

ونجحت في لافت انتباه الجميع بإرتدائها فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة المزودة بالجوانتي، صمم من قماش اللاميه اللامع، باللون الأسود لتفتح مجال للمرأة القوية أن تسير على خطاها في مناسبتها الخاصة أول أيام زواجها برفقة زوجها.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

نادين نسيب نجيم تتألق باللوك الفرعوني

اذا كنتٍ من محبي الحضارة الفرعونية ومدعوه على موعد احتفاليه عمل يضم جميع زملائك وترغبين في إطلالة غير مألوفه تمنحك جاذبية ملكات الفراعنه اتبعي خطى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم وتألقي بفستان طويل مجسم، بدون أكمام، اتسم بفتحه من ناحية الصدر على شكل مفتاح الحياة وتزينتي ببعض الإكسسوارات الفرعونية الناعمة.

ولا تنسي التزين ببعض المجوهرات او الاكسسوارات الناعمة التي تعكس نعومة فستانك.

أما من الناحية الجمالية، فاختيار تسريحة الشعر تتحدد من خلال تصميم فستانك وضعي لمسات ناعمة أو صاخبك من المكياج لتبرز جمال ملامحك كما ترغبين.