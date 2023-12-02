السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو تعدي طالب علي آخر بدمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت المتابعة الأمنية  بالأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"تضمن تعدى طالب  على آخر باستخدام قطعة خشبية.

 

كشف ملابسات تداول فيديو تعدي طالب علي آخر بدمياط 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن تعدى شخص على آخر بقطعة خشبية، وقيام آخر بتصوير الواقعة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المجنى عليه طالب – مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله اتهم طالبا بالتعدى عليه بعصا خشبية وقيام (عاطل) بتصوير الواقعة، ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك" لسابقة قيامه بالسخرية من المتهم الأول حال لهوهما بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالتنقيب عن الأثار في أحد العقارات القديمة بمنطقة الدرب الأحمر، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات وتحريات لأجهزة الأمن مفادها قيام أثنين لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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