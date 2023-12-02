أغاني فايزة أحمد في الأوبرا.. غدا

استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من اعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة .. اداء أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، حنان عصام ، نهى حافظ ، محيى صلاح ، أحمد صبرى ، مازن دراز وأحمد محسن.

اما فايزة أحمد احد اهم اعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق ، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام ، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل ، محمود الشريف ، محمد الموجى ، محمد عبد الوهاب ، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي و منتهى الفرح ، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983 .