أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة بالدوري الإسباني
كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي لمباراة غرناطة ضمن منافسات من الدوري الإسباني، التي تقام بعد قليل.
ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد و غرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد اليوم أمام غرناطة :
في حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.
في خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، بيلينجهام.
في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.
مقاعد البدلاء:
كيبا، كانيزاريس، ناتشو، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو، ثيو زيدان، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا.