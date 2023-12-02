السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة بالدوري الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي لمباراة غرناطة ضمن منافسات من الدوري الإسباني، التي تقام بعد قليل.

txt

كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني

txt

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد و غرناطة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.
 

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام غرناطة :
 

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

مقاعد البدلاء:

كيبا، كانيزاريس، ناتشو، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو، ثيو زيدان، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا.

txt

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

txt

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

txt

مودريتش خارج قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري الأبطال

txt

أنشيلوتي يُثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

مواد متعلقة

كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني 2 ديسمبر

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني (يلا شوت)

ريال مدريد يقلب الطاولة على نابولي برباعية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ونابولي..التشكيل المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ونابولي..موعد المباراة في دوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية