أمينة خليل تتألق بالكلاسيكية في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

استطاعت النجمة أمينة خليل أن تسير على خطى الأميرات خلال حضورها اليوم الثاني من فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي المقام حاليًا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أمينة خليل

وظهرت أمينة خليل بإطلالة ناعمة كالأميرات، من اختيار خبير الموضة محمد أشرف، لتعيد سحر الكلاسيكية من جديد، حيث ارتدت سترة مميزة بأكمام طويلة ونسقت عليها جيب طويلة مجسمة، صممت من قماش ناعم باللون الأوف وايت، حملت توقيع علامة DAZLUQ، وزينت إطلالتها بجوانتي صمم من الدانتيل الناعم.

أمينة خليل

وأكملت جاذبية إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعة بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة مع انسدال غرة طويلة على خدها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود ليبرز جمال ملامحها الساحرة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه بأنامل خبيرة التجميل منى عز الدين.

أمينة خليل

وعلقت على الصور، قائلة: "بعض اللقطات قبل العرض العالمي الأول لأحدث أفلامنا "شماريخ" يليه حفل فانيتي فير المرصع بالنجوم "النساء في السينما".

أمينة خليل

وضمن المهرجان نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، أبرزهم النجمة نبيلة عبيد شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، ليلى علوي، وويل سميث، شارون ستون رانفير سينج، مايا دياب، داليا مبارك، محمد عبدالرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

أمينة خليل

والجدير بالذكر أن حرص عدد من النجوم على حضور العرض العالمي الأول لفيلم “شماريخ” بطولة أمينة خليل وآسر ياسين بمهرجان البحر الأحمر، وكان من أبرزهم؛ الفنانة الكبيرة يسرا، ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة سينتيا خليفة، والفنان كريم قاسم والفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الفنان المصري العالمي آدم الشرقاوي ومؤلف ومخرج فيلم شماريح عمرو سلامة.

أمينة خليل

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته ال3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

أمينة خليل

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).