فحص 745 حالة بقافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية بحطيط

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت، أعمالها بالكشف على 745 حالة من أهالى قرية بحطيط مركز أبوحماد، في العديد من التخصصات الطبية.

بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 660 حالة في 9 تخصصات طبية وهي: (الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر ، الأطفال، المخ والأعصاب، طب الأسرة، الروماتيزم، العظام)، بالإضافة إلى 85 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية.

وقامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة.