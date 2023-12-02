أعترفت المتهمة "منال ا” ربة منزل ،، خلال تحقيقات المباحث الجنائية بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، والمتهمة بقيامها بمحاولة إنهاء حياتها ، وحياة أطفالها الثلاثة بحقنهم بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر ، معلله بما فعلته إنها تمر بفترة نفسية صعبة.

المتهمة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة بقليوب ..بمر بحالة نفسية سيئة وعلطول بتخانق مع جوزي

وتابعت المتهمة خلال التحقيقات ، أن زوجها يعمل خارج البلاد وهناك مشاكل زوجية بينهما بصفة دائمة ، مما جعلها تفكر في الخلاص من حياتها وحياة صغارها حتى لا تتركهم لأحد.

وأشارت المتهمة إلى أنها حقنت نفسها والأطفال بمادة الأنسولين، التي يستخدمها مرضي السكر، ثم خافت عليهم واصطحبتهم لإحدى المستشفيات بمدينة قليوب، عقب ظهور حالة الإعياء عليهم، وبالفعل تم إنقاذ اثنين ووفاة الطفل مالك.

التفاصيل الكاملة لمحاولة إنهاء ربة منزل حياة أطفالها الثلاثة بقليوب

وفي وقت مسبق ، أقدمت ربة منزل في مدينة قليوب على إنهاء حياة أولادها الثلاث بسبب خلافات مع زوجها ، حيث ألقت أجهزة الأمن بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، القبض عليها، حيث استخدمت حقن بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، لحقن نفسها وأطفالها وتم إنقاذ اثنين منهم وتوفي نجلها الصغير، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق مع المتهمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطارًا من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء ملك أحمد عرفان، 6 سنوات، واسينات أحمد، 5 سنوات، ومالك أحمد، عام ونصف، مصابين بحالة أعياء شديد، وتوفي الطفل مالك خلال تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم منال.ا، 27 عاما - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها .

فذهبت مسرعة بهم للمستشفى لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر مالك، وتم إنقاذ حياة الآخرين ملك وأسينات، وتم القبض عليها خلال محاولتها الهرب من مستشفى مجاهد نصار بمدينة قليوب، بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر، واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

