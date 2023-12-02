"طبيعة المسيح" عنوان نهضة الصوم في كنيسة العذراء

تستضيف كنيسة العذراء مريم، اليوم السبت، فعاليات روحية بمناسبة نهضة الصوم المجيد، بعنوان " طبيعة المسيح"، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يترأس اللقاء الاب يوسف عطية، ويتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.