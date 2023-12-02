حبس شخص لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار.

وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدي المواطنين عليه.