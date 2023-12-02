حبس سائق 6 سنوات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار علي طلعت على رئيس محكمة الجنايات "الدائرة الثانية"، والمستشارين أحمد سري الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامي سليم أمين سر الجلسة.

وتعود وقائع القضية إلى أنه فى يوم إلى يوم 3 مايو 2023عندما وردت معلومات رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام احد السائقين بمنطقه المزينه بالاتجار في المواد المخدرة وينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى ج.ع.ص.ع 23 سنة سائق ومقيم المزينه ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون بفتحها تبين ان بداخلها 33 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر و21 كيس بلاستيك بفتح احداهما تبين أن بداخله نبات الهيدرو المخدر كما عثر بجلبابه الأيمن على 16 لفافه ورقيه وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 500 جنيه وجهاز محمول، وبتفتيش السيارة الخاصة به لم يعثر بها على أى ممنوعات.

وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف إنه كان في طريقه لتسليم هذه الكميه إلى أحد عملائه بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1796 لسنة 2023 جنايات نويبع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر أحمد الخمري وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاه التجديد له في الموعد القانوني ومصادره المبلغ المضبوط وايداعه بخزينة المحكمة وارسال العينة من المضغوطات الى المعمل الكيماوي للتأكد هل هي مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات أم لا.