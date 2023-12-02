السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيرونا يهزم فالنسيا وينتزع صدارة الدوري الإسباني

جيرونا وفالنسيا
جيرونا وفالنسيا

نجح جيرونا  في قلب الطاولة على فالنسيا بعد تأخره في النتيجة بهدف نظيف، للفوز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

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ترتيب الدوري الإسباني.. جيرونا علي القمة بقيادة شقيق جوراديولا

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جيرونا يستمر في التألق ويعزز صدارته بالدوري الإسباني


أحرز هوجو دورو لاعب فالنسيا الهدف الأول في الدقيقة 56 قبل أن ينجح الأوروجوياني كريستيان ستواني في تسجيل هدف التعادل لصالح جيرونا في الدقيقة 82.



لم تهدأ إنتفاضة جيرونا عند ذلك قبل أن يسدد لاعب الكرة التي تصطدم في كريستيان موسكويرا لاعب فالنسيا وتسكن شباكه بهدف ذاتي في الدقيقة 88.

بعدها سجل سافيو هدف جيرونا الثالث في الدقيقة 90 قبل أن تقرر تقنية الفيديو إلغاءه.


 

موقف جيرونا وفالنسيا في جدول ترتيب الدوري الإسباني:
 

رفع جيرونا رصيده إلى 38 نقطة لينتزع الصدارة من ريال مدريد الذي هبط للمركز الثاني برصيد 35 ( مازال لديه مباراة)، فيما يتوقف رصيد فالنسيا بـ 19 نقطة في المركز العاشر.
 

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