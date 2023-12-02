أخصائية تغذية تكشف مخاطر الحليب على الجهاز الهضمي

كشفت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، من التركيبات الغذائية غير الصالحة للهضم الحليب والخبز الأبيض أو المعجنات.

أوضحت أخصائية التغذية سولوماتينا ما الذي لا يتناسب مع الحليب، مشيرة إلى أن الحليب منتج بروتيني ولا يمكن دمجه مع مصادر أخرى للبروتين.

وأوضحت المتخصصة أنه من الضروري تجنب الجمع بين العديد من منتجات البروتين في وجبة واحدة - فامتصاصها يتطلب الكثير من الضغط على الجهاز الهضمي، ومثل هذا الحمل الكبير يمكن أن يضر به.

وأكدت إيلينا سولوماتينا في تعليق لـ "مساء موسكو": "لا يمكنك الجمع بين الحليب والبروتين النباتي - فهذه هي الفاصوليا والبازلاء والفاصوليا".

كما أن الحليب لا يتناسب بشكل جيد مع الخبز الأبيض أو المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض. يؤدي امتصاص هذا المزيج إلى ظهور انتفاخ البطن وعسر الهضم.

وأضافت الخبيرة: "يمكنك الجمع بين الحبوب والحليب، لكن لا ينصح بغسلها بالطعام".

لفت سولوماتينا الانتباه إلى حقيقة أنه مع تقدم العمر، قد لا يتمكن جسم الإنسان من امتصاص الحليب بشكل طبيعي بسبب نقص اللاكتاز - وهو انخفاض في إنتاج إنزيم اللاكتاز الضروري لتحلل الحليب وإذا حدث ذلك، فبعد تناول الحليب ومنتجات الألبان تظهر أعراض سلبية تتمثل في عسر الهضم مع الانتفاخ والغثيان.

وفي مثل هذه الحالات، تحتاج إلى التخلي تماما عن "الحليب" والتحول إلى منتجات الألبان وعلى عكس الحليب، يتم امتصاص هذه المنتجات من قبل الجهاز الهضمي دون مشاكل.

وذكر الخبير أن "منتجات الحليب المخمرة تحتوي على بكتيريا اللاكتو وبيفيدوبكتريا، التي تصل جزئيا إلى الأمعاء، حيث تتعايش مع الكائنات الحية الدقيقة البشرية".