ميسي يتحدث عن تواجده مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2026

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على فكرة مشاركته في مونديال 2026 في كرة القدم من عدمه.

وقال ميسي : إنه يرغب بذلك أكثر من أي وقت مضى، لكنه أقرّ أن الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية.

وشدد نجم الكرة العالمية: الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

أضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها.

وأكمل في المونديال ،سأكون بعمر 39 عاماً وهذا لا يسمح في العادة لي بالمشاركة في كأس العالم.

واستطرد اللاعب: قلت سابقاً إني لا أفكر بالتواجد هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً، أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف ميسي (36 عاماً) أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن من دون التفكير كثيراً في المستقبل.

وقال"البرغوث": لا أفكر في المونديال، ولا أقول إنني لن أكون هناك بنسبة 100%. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك، بعد ذلك سنرى، ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح، ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة.

واختتم كلامه، نعيش الآن لحظات مميزة لم أختبرها قط، وأريد الاستفادة منها تماماً. أريد الاستفادة من كل ذلك، من دون التفكير في سنتين أو ثلاث، وهي فترة طويلة في كرة القدم.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من أصل 18 ممكنة. وتستأنف التصفيات في سبتمبر 2024.

وبعد فوزها أخيراً على البرازيل بهدف نظيف، أدخل المدرب ليونيل سكالوني الشكوك إلى قلوب مشجعي منتخب التانغو، عندما قال ان الوقت قد حان للتفكيرو الفريق بحاجة لمدرب يملك كل الطاقة الممكنة ويقدم أداء جيداً.