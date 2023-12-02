رئيس بلغاريا: العالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية (شاهد)

أكد رئيس بلغاريا، رومين جورجيف، أن التغير المناخي تهديد عالمي، ولن يواجَه إلا عبر استجابة عالمية موحدة.

وشدد “رومين جورجيف” خلال تصريحاته “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، على أن بلاده ملتزمة تماما بأهداف اتفاق باريس، وسوف نصل إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الانبعاثات البلغارية من الغازات الدفيئة في عام 2020 انخفضت بنسبة 57%، حيث جرى تجاوز الهدف الوطني حول النصيب من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي بنحو 7%.

وشدد رومين جورجيف على ضرورة تنويع مصادر الطاقة، لافتا إلى أنه لا يجب أن ندع كل هذه الأزمات تفت من عضدنا في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما مع مراعاة الكوارث غير المسبوقة مؤخرا، فالمصادر العلمية الموثوقة تُظهر بوضوح أن التنمية المرنة مناخيا معرضة للخطر في إطار مستويات الاحتباس الحراري الحالية، حيث يجب الاستفادة من الوقت المتبقي لدرء أسوأ آثار التغير المناخي.