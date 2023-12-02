سمك فيليه مع صلصة المشروم دايت

كثيرًا ما تتبع السيدات والفتيات نظام غذائي صحي للوصول الى الوزن المثالي مما يدفعهن الي تحضير بعض الوصفات الصحية الغذائية بأسلوب يتناسب مع نظام الرجيم المتبع.

ويأتي سمك الفيليه في مقدمة الأسماك البحرية لفوائده المتعدده التي تقى الجسم من الأمراض وتفيد الحالة المزاجية لهم.

وصفات السمك من أفضل الأطباق التي يمكنك تناولها أثناء اتباعك الرجيم، تعلمي طريقة العمل السهلة بطعم صلصة المشروم الشهية.

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- سمك الفيليه : 4 قطع

- الفطر : 2 كوب (طازج ومفروم شرائح)

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (مطحون ومجفف)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

- الماء : ربع كوب

- الصويا صوص : ربع كوب (لايت)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود وضعيه في المقلاة وقلبيه لمدة 3 دقائق على الجهتين حتى ينشف ثم ارفعيه من المقلاة وغطيه واحفظيه دافئاً.

أضيفي المشروم لنفس المقلاة ثم أضيفي زيت السمسم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الزنجبيل والثوم والصويا صوص وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي البصل الأخضر وعصير الليمون وأعيدي السمك للمقلاة واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات.

قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة حسب الرغبة.