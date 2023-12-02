الكشف على 668 مواطن في قوافل طب العيون بالغردقة

تتواصل أعمال قافلة طب العيون المجانية، التى تنظمها قوافل ابن البلد بالبحر الأحمر ومديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية، وخلال يومين تم الكشف على 668 مواطنا من أبناء الغردقة.

وقال على محمد منسق القوافل بالبحر الأحمر، أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي في تخصصات العيون من «فحص قاع العين- الفحص الخارجي- مقاس النظر- نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تُسبب التهابات في العيون، مشيرا إلى توافد مواطنى الغردقة من الساعه 10 صباحا وحتي انتهاء اليوم.

وأضاف أن اليوم الأول بجمعية الهداية تم الكشف على 221 مواطن حيث تم تجهيز 13 نظاره للحالات الغير مقتدره والاستلام بعد اسبوع كما تم عمل 6عمليات المياه البيضاء لحالات غير قادره ارامل ومطلقات وخلال اليوم الثانى والذى أقيم بوحدة طب الأسرة بالاحياء بمنطقة الاحياء شمال الغردقة تم الكشف على 447 مواطن مع توفير 20نظاره للحالات من الغير قادرين

وأشار إلى أن اليوم الثالث والاخير للقافلة والتى تقام بنادى شدوان بالغردقة بمنطقة السقالة جنوب الغردقة

وزار اللواء ياسر حمايه رئيس مدينة الغردقة، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بصحة البحر الاحمر أعمال القافلة خلال يومها الأول.