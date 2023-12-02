السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 668 مواطن في قوافل طب العيون بالغردقة

أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية

تتواصل أعمال قافلة طب العيون المجانية، التى تنظمها قوافل ابن البلد بالبحر الأحمر ومديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية، وخلال  يومين تم الكشف على  668 مواطنا  من أبناء الغردقة.

وقال على محمد منسق القوافل بالبحر الأحمر، أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي في تخصصات  العيون من  «فحص قاع العين- الفحص الخارجي- مقاس النظر- نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تُسبب التهابات في العيون، مشيرا إلى توافد مواطنى الغردقة  من الساعه 10 صباحا وحتي انتهاء اليوم.
 وأضاف أن اليوم الأول بجمعية الهداية تم الكشف على 221 مواطن حيث تم  تجهيز 13 نظاره للحالات الغير مقتدره والاستلام بعد اسبوع كما تم  عمل 6عمليات المياه البيضاء لحالات غير قادره ارامل ومطلقات وخلال اليوم الثانى والذى أقيم بوحدة طب الأسرة بالاحياء  بمنطقة الاحياء شمال الغردقة تم الكشف على 447 مواطن  مع توفير 20نظاره للحالات من  الغير قادرين

وأشار إلى أن اليوم الثالث والاخير للقافلة والتى تقام بنادى شدوان بالغردقة بمنطقة السقالة جنوب الغردقة

 وزار اللواء ياسر حمايه رئيس مدينة الغردقة، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بصحة البحر الاحمر  أعمال القافلة خلال يومها الأول.

القافلة 

 

الجريدة الورقية