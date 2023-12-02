رفع 402 حالة إشغال طريق ب3 مراكز في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 96 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق ( الجيش ، افلاقة ، الشاذلى، النافورة ،المستشفى ، رواد الوادى).

وحرصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، على تنفيذ حملة مكبرة بمحيط المدارس وشارع الجمهورية أسفرت عن رفع 219 حالة إشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى رفع 87 حالة إشغال بأبو حمص وتحرير 15 محضر إشغال طريق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين