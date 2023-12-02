أمن القاهرة يداهم أوكار المخدرات بالشروق والمرج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية، ومورجي المواد المخدرة.

وحققت الحملة النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (سائق- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11كيلو جرام).

ضبط (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطاراً من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و" استينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة أعياء شديد، وتوفي الطفل " مالك"أثناء تقديم الإسعافات اللإزمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

و انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم "منال.ا" 27عاما - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة أعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تموت.

فذهبت مسرعة بهم للمستشفي لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأستينات" وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من مستشفي مجاهد نصار بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر، وأعترفت المتهمة في أقوالها بإرتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.