جامعة الزقازيق تفوز بالميدالية الفضية في تنس الطاولة ببطولة الشهيد الرفاعي الـ 51

حصلت جامعة الزقازيق، على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى منافسات الزوجي بتنس المطاولة بدورى الجامعات والمعاهد المصرية، ضمن بطولة الشهيد الرفاعى الـ ٥١ ، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للألعاب، والتى يشارك فيها ما يزيد عن ٤٠ جامعة حكومية وخاصة، في مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من ١-٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

وحصدت الطالبتان فريدة أحمد عمرو بكلية التجارة، وفرح أحمد عمرو بكلية الحاسبات والمعلومات، على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الزوجي والمركز الرابع في منافسات الفرق، والطالبة رؤي صلاح زكي بكلية الطب البشري على المركز الرابع منافسات الفرق.

يشار إلى أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ٦ طلاب من مختلف الكليات، تحت إشراف محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى بالجامعة والمشرف العام على الفريق، الدكتور إسلام عثمان المشرف على الفريق، والدكتور إسلام سمير مدرب الفريق.