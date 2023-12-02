السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

شرطة البيئة توسع حملاتها في محافظتي بني سويف والقليوبية

أسمدة زراعية مجهولة
أسمدة زراعية مجهولة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة  "بنى سويف– القليوبية" .


أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية: فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والمخصبات الزراعية" تم ضبط (مخزن ، محل "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (150,5طن أسمدة زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر .

 

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (6155 قطعة مواد غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر .


 فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (50) قضية متنوعة.


فى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات

ضبط عدد (42) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديرية أمن"القليوبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

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