محافظ الغربية يعقد لقاءا توعويا لتحفيز السيدات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيدات وفتيات المحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي عقده محافظ الغربية بسيدات وفتيات المحافظة من المجلس القومي للمرأة والرائدات من مديريات (الصحة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، مشرفات نوادي المرأة بمراكز الشباب والرياضة) في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات مشيرا إلى أن المرأة كسيدة للبيت وأم وزوجة ورائدة، عليها دور كبير في المشاركة، وفي توعية أبنائها وأسرتها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في الانتخابات المقبلة.، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ، في القيام بخدمة وطنها، وبناء مجتمعها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على كافة المستويات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وأن المجلس فضلا عن اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة، يهتم أيضا بالتوعية وخصوصا بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور والقانون وتابعت: "المجلس يحرص على مشاركة السيدات وأسرهم في العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطني وأخلاقي، لأنهم سيجنون ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهم بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن نسب تصويت المرأة دائما ما يكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانهم بدورهم في الدولة".

وحظي اللقاء بتفاعلا كبيرا من قبل المشاركات الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، كما عبر سيدات وفتيات الغربية عن سعادتهم البالغة باهتمام المحافظ وعقد هذه الندوات التوعوية مؤكدين على أن استضافة مثل هذا اللقاء يمثل خير دليل على اهتمام الدولة بالمرأة المصرية.