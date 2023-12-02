الغازات المتكررة مؤشر على عدم تحمل الحليب أو مرض الأمعاء

يمكن أن تكون زيادة انتفاخ البطن والغازات ذات الرائحة الكريهة علامة على وجود مشاكل صحية.

وأشار طبيب الجهاز الهضمي فيليب مايههيد في مقابلة مع صحيفة ذا صن إلى أنه لا ينبغي للناس أن يتجاهلوا التغيرات في انتفاخ البطن لديهم.

وقال الطبيب: "إن انتفاخ البطن المفرط والغازات المتكررة مع الانتفاخ قد يكون مؤشرا على متلازمة القولون العصبي (IBS) أو عدم تحمل الحليب (اللاكتوز)".

وأضاف الدكتور مايهيد أن الأعراض الأخرى لمرض القولون العصبي، بالإضافة إلى الانتفاخ والغازات، هي آلام في البطن مصحوبة بالإسهال أو الإمساك، الذي يأتي ويذهب. إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد يحدث الإسهال والانتفاخ وآلام البطن والغثيان بعد شرب الحليب.

ما هي متلازمة القولون العصبي؟

هو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، والذي يتميز بمزيج من التشوهات الجسدية والعقلية مع القولون العصبي، يتعطل الأداء الطبيعي للأمعاء، وتحدث أعراض غير مريحة ومؤلمة، على الرغم من عدم وجود أي ضرر للعضو.

لماذا يفرز الجسم المزيد من الغازات؟

لاحظت المعالج تمارا إيلينسكايا في تعليق لـ MedicForum أن هذا غالبًا ما يتم تفسيره من خلال خصائص النظام الغذائي - حيث يستهلك الشخص الأطعمة والمشروبات التي تجعله يطلق الريح في كثير من الأحيان.

ما هي المنتجات التي تؤثر على زيادة تكوين الغاز؟

اللحم.

البيض.

الجبن والحليب.

خبز أسمر.

الشوكولاتة

بصل.

آيس كريم.

القهوة.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحدث الغازات المصحوبة بألم في البطن والانتفاخ بسبب عدم تحمل الطعام - وليس فقط الحليب أو الغلوتين مع التقدم في السن، قد لا يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الغذائية المختلفة بشكل صحيح.

كما تعد كثرة الغازات أحد المؤشرات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من التوتر والقلق.

"إذا كنت متأكداً من أن انتفاخ البطن لديك ليس له علاقة بالتوتر، فمن الأفضل استشارة الطبيب. قد تصبح الغازات أكثر تواتراً بسبب ابتلاع الشخص للهواء الزائد بسبب ضيق التنفس المرتبط بأمراض القلب، أو بسبب مشاكل في التنفس الأنفي، والتي يمكن أن تسببها اضطرابات مختلفة.