محافظ أسوان يوجه بمتابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كرك

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، بمتابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات، وإعاشة الأخوة السودانيين بأسوان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والذى عقد بحضور إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جهاز تنمية المشروعات، ومديرى الإسكان والشئون القانونية والمالية والموازنة.

وأوضحت السكرتير العام للمحافظة، أنه تم متابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر والذى تصل تكلفته 2 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمتناهية الصغر ، طبقاً لبرتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز ، والذى سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر ، بإشراف من مديرية الإسكان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للأخوة السودانيين مستهدف رفع كفاءة المواقع الخدمية بهم هم كركر والمحمودية والصداقة 1 ، 2 ، وهو الذى يتوازى مع ملحمة العمل لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدنى والمديريات والجهات المعنية مما ساهم فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول .