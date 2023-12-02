السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفاة وفقدان 27 من عمال المناجم إثر انهيارات أرضية بمنجم نحاس في زامبيا

عمال المناجم
عمال المناجم

 

لقي سبعة من عمال المناجم غير الشرعيين حتفهم، اليوم السبت، فيما اعتبر أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية أدت إلى دفنهم داخل أنفاق كانوا يحفرونها في منجم للنحاس.

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وأفادت الشرطة في زامبيا  حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية - بأن الانهيارات الأرضية وقعت عندما كان عمال المناجم يقومون بالتنقيب عن خام النحاس في المنجم الواقع بمدينة "شينجولا"، والتي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة "لوساكا".

وأضافت الشرطة أن العمال كانوا يقومون بأعمال تعدين غير قانونية دون علم أصحاب المنجم، مشيرة إلى أنهم دفنوا في ثلاثة أنفاق منفصلة.

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