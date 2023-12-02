محافظ قنا: حصاد محصول القصب سيساهم في إنهاء أزمة السكر

قال أشرف الدوادي محافظ قنا، إن شهر يناير القادم سيتم بدء موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة والتى ستساعد فى القضاء نهائيا على الأزمة و توفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة.

وعقد المحافظ، اليوم السبت، اجتماعا طارئا، لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلي راسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار تنفيذ " مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ضخ 1397 طن بالأسواق

وبيّن المحافظ، أنه تم توزيع 1397 طن من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الامن الغذائي، والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومي .

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التى تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة.