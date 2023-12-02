استعدادات واسعة فى قنا للانتخابات الرئاسية

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، كافه الأجهزة التنفيذية بتوفير أوجه الدعم اللوجستيه و سرعة الإنتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية، مشددا على ضرورة انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال فترة الإنتخابات والتأكد من وجود مصدر طاقة كهربائية بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء، و مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبا لوقوع حالات مرضية طارئة .

وكاف مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كراسى متحركة داخل اللجان لخدمة ذوى الهمم مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، ومناقشة الترتيبات النهائية والمقرر انعقادها أيام ( 10و11و12) من شهر ديسمبر الجاري،.

وأكد محافظ قنا، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونوه المحافظ، أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة، التى تعكس مدى تحضر الشعب المصرى العظيم.

وأضاف أن المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، موجها إدارة المرور وضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة علي مدار الساعة للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة الأحداث أولا بأول

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.