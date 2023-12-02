الكويت تستنكر بشدة استئناف قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.

وجددت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق و مازال آلاف الأرواح البريئة.

ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا بد أن تقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب مضيفة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وأكدت أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام؛ تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.