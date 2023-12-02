السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تستنكر بشدة استئناف قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة.

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حرب غزة.. الموساد يبحث في قطر معايير هدنة جديدة

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وجددت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت دعوة دولة الكويت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق و مازال آلاف الأرواح البريئة.

ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا بد أن تقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب مضيفة أن استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

وأكدت أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام؛ تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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