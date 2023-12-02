المشدد 7 سنوات لطالب لاتهامه بإنهاء حياة طفل

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " م.ع" طالب بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل الطفل المجنى عليه "ع.م"، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما فقام المتهم بضربه بعصا شوم على رأسه مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.