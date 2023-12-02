محافظ الإسماعيلية يُوجه بالرقابة المستمرة علي الأسواق

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

‏‎وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم السبت، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط ١٨ طبق سجق و٨ كيلو تقاطيع مجهولين المصدر بأحد محال (السوبر ماركت) بنطاق حي ثالث، علاوة على ضبط عدد ٤٥٠ كيس قهوة سريعة الذوبان وزيوت العطارة المنتهية الصلاحية.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٥٠٠ علبة سجائر بدون فواتير، وتم تحرير ٤٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٥٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن، و٢٧ محضر للإدارة بدون ترخيص وإشغال طريق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص وزن، و٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و١٤ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و١٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٢٥ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.