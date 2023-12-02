السبت 02 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم الدولي لإلغاء الرق.. فرصة لمنع الإتجار بالأشخاص

اليوم الدولي لإلغاء
اليوم الدولي لإلغاء الرق

في الثاني من ديسمبر كل عام يحتفي العالم باليوم الدولي لالغاء الرق، والذي يهدف إلى منع الإتجار بالأشخاص والاستغلال الغير في البغاء، فهو يمثل تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإتجار بالاشخاص عام 1949م، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1959م.

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ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإنه لا يزال أكثر من 40 مليون شخص ضحايا للعبودية المعاصرة، بما في ذلك حوالي 25 مليونًا في العمل القسري ونحو 15 مليونًا في الزواج الجبري، وواحد من كل أربع ضحايا، هم من الأطفال، أما النساء والفتيات فيمثلن 71% من الضحايا.

ووقًا لتقارير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن شخص واحد من بين كل 150 شخصًا حول العالم يعيش في أسر العبودية الحديثة التي تقول إن العدد الإجمالي لضحايا هذه الجريمة يبلغ 50 مليون مقارنة بـ 40 مليون قبل أربع سنوات فقط.

كما أن نحو 27.6 مليون شخص اسرى العمل الجبري"القسري"، حيث أن العمال المهاجرون معرضون بشكل خاص لهذا النوع من العبودية، وهم غالباً أشخاص من البلدان الفقيرة يتم توظيفهم للعمل في الخارج في قطاعات مثل البناء والزراعة وصناعة الملابس والأعمال المنزلية، ثم يتم تقييدهم بتلك الوظائف ولا يمكنهم السفر إلى دياره، فضًلا عن أنه ما يقرب من  22 مليون شخص حول العالم يعيشون في ظروف الزواج القسري.

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