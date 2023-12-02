السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عامل لاتهامه بالاتجار في الإستروكس

نيابة شرق القاهرة
نيابة شرق القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الإستروكس، بعد ضبطه وبحوزته 1.6 كيلو جرام من المخدر في منطقة السلام.

تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام بالقاهرة، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم، أثناء سيره في الطريق العام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.6 كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنها كانت في طريقها إلى أحد عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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