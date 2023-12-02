أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد الذين تقدموا بتظلم الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).

سرعة إنهاء التعاقد مع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع المعلمين الجدد على المدارس طبقًا للتوزيع الجغرافي والعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، على أن تكون الأولوية في تعيين المعلمين الجدد هي المدارس التي بها عجز في التخصصات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024 بداية من شهر يناير المقبل، ويتم تعيين خلال هذه المسابقة نحو 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18 ألفت و886 معلم مساعد مادة، ويتم استكمال مسابقة تعيين المعلمين في شهر يونيو المقبل 2024، لتعيين 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة.

وحددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتعيين المعلمين الجدد، وذلك بالتزامن مع بداية التعاقد مع المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم.

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم



حددت إدارات ومديريات التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة من المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم لتقديمها في المديريات التعليمية التابعين لها لاستلام العمل بالمدارس، وهي كالتالي:

قرار المجلس الطبي.

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة ميلاد مميكنة.

أصل المؤهل الدراسي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء للإناث.

إقرار الحالة الاجتماعية.

إقرار الذمة المالية.

إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

أية مستندات أخرى تراها السلطة المختصة « استمارة 105، منحة ثلاثة أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات.

استمارة 103 طلب استخدام.

المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

صور بطاقة الرقم القومي.

الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.





