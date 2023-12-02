10 ميداليات ذهبية و8 فضية لأبناء سيتي كلوب في بطولة الجمهورية للجودو

حقق لاعبو أندية سيتي كلوب ، في لعبة الجودو 34 ميدالية متنوعة، من بينها 10 ذهبيات و 8 فضيات في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو .

أحرز الميداليات أبناء سيتي كلوب في فروع العبور وشبين الكوم وبنها، وتوج بالميدالية الذهبية منها كل من: عمر شريف عبد النبي، يوسف خالد أنور ومحمد عبد الرحمن محمد، وياسين شريف الحملاوي ( تحت 14 سنة) يوسف أحمد رفعت، يحي محمود نبيل، صبا شريف مصيلحي، فهيمة محمد حجازي، واسيل أحمد جمال ، ومريم أحمد عبد الفتاح ( براعم تحت 8 و 9 سنوات).

وحقق الميداليات الفضية كل من: مالك جمال محمد ، ادم شريف ابراهيم وعبدالرحمن جمال دسوقي ( تحت 16 سنة )، آدم حسام عربى وآدم عبدالله احمد ( تحت 14 سنة )، والبراعم : أدهم محمد عبد العزيز ، أيسل عمرو شافعي و سيرين أحمد سمير.

و فاز بالميداليات البرونزية: مالك ثابت عنتر وجمال احمد جمال ومروان ثابت عنتر واسماعيل محمد ضياء ( تحت 14 سنة) والبراعم: عمر محمد أبو شادي، حمزة عبد الفتاح ناصر، جيوب بيتر مجدي، ديفيد هاني ناجح، يوسف عمرو أحمد، صهيب أحمد عصام، مارتن أندرو صفوت، إياد شادي عفيفي ، آسر وأسيل عمرو شافعي، تولين كمال سرحان و سيرين محمد حسين.

وكان الجهاز الفني لجودو سيتي كلوب بقيادة البطل العالمي باسل الغرباوي قد وضع خطة لبناء قاعدة للعبة في جميع أفرع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تتسق مع الاستراتيجية التي تتبعها مجموعة سيتي كلوب في التوسع على مستوى الناشئين في جميع اللعبات بجميع المحافظات من أجل بناء جيل جديد قادر على على تحقيق نهضة حقيقية للرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وتنفذ مجموعة أندية سيتي كلوب خطة تستهدف خدمة المنتخبات الوطنية في جميع اللعبات على مستوى الناشئين لبناء قاعدة رياضية حقيقية تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في جميع المجالات.

وبدأت مجموعة أندية سيتى كلوب جنى ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب فى المحافظات بعيداً عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

وسبق وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو بعد وقت قصير من تأسيس أندية سيتى كلوب، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.