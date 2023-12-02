سوهاج الأزهرية تستقبل قافلة "مجلة نور" للأطفال لنشر الوعى

أطلقت مجلة "نور" الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتنسيق مع قطاع المعاهد، زيارة لمعاهد أزهرية تابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وقد زارت القافلة منطقة سوهاج الأزهرية واستقبلها فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة، ثم انتقلت إلى معهد احمد عتمان الابتدائي التابع لإدارة سوهاج

وتم عقد ورش عمل ولقاءات بالأطفال، تضمنت تعريف الطلاب بمجلة نور للأطفال وما تحتويه من أبواب هادفة تعليمية للطفل في المرحلة العمرية من 8 سنوات حتى ١٨ سنة، وتبع ذلك اكتشاف المواهب والابتكارات التي قام بها طلاب المعاهد من إلقاء الشعر والإنشاد والرسم والقراءة وحضور بعض الطلاب الحائزين على الجوائز في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

كما تضمنت الفعاليات عقد مناقشات مفتوحة مع طلاب المرحلة الإبتدائية حول كتاب "طاقة نور" وما استفاده الطلاب من الكتاب، وفي نهاية الزيارة تم توزيع مجلة نور على الطلبة.