صندوق ديسربتيك يستثمر في بنك إن بوكس للتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية

بادر صندوق ديسربتيك الرائد في مجال رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بإعلانه رسميا عن استثمار استراتيجي في بنك إن بوكس الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية، وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تقديم خدمات جديدة وحلول متكاملة غير مسبوقة لم تكن متاحة من قبل للبنوك و شركات التكنولوجيا المالية محليا وإقليما عن طريق مقرها الإقليمي بمصر.

وسيعمل هذا الاستثمار أيضًا على تسهيل تواجد بنك إن بوكس في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وكذلك خدمة استثمارات الصندوق في الشركات الأخرى.

ويعد استثمار ديسربتيك في بنك إن بوكس بمثابة شهادة على إمكانات الشركة الفريدة في تقديم الخدمات المتكاملة عبر منصتها التي تم تطويرها داخليا والتي تساعدها على التوسع والتطوير السريع والمستمر لتلبية متطلبات العملاء. وستمكن هذه الشراكة صندوق ديسربتيك من الاستفادة من خبرة بنك إن بوكس التي تمتد لأكثر من 15 عاما في حلول التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها في استثماراته الحالية والمستقبلية وتوسيع محفظتها كأول استثمار في منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات وتكنولوجيا البنوك الرقمية.

وتعتمد مهمة بنك إن بوكس في توفير حلاً موثوقاً وبأعلى معايير الأمان للبنوك والمؤسسات المالية لتزويد عملائها بتجربة بنكية رقمية سلسة تتطابق مع رؤية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية.

قال المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتك: "نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة والاستثمار مع بنك إن بوكس ودعم مهمتهم المتمثلة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لما لفريق بنك إن بوكس من خبرات في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية والالتزام بالابتكار ورضا العملاء والقدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها البنوك والشركات وتزويد عملائها بخدمات رقمية متكاملة".

أضاف "يتماشا هذا الاستثمار مع التزامنا ورؤيتنا بالاستثمار في التقنيات المبتكرة التي لديها القدرة على دعم شركات التكنولوجيا المالية بما يمكنا من مساعدة عملائنا الحاليين والجدد وتقديم خدمات وحلول آمنة وجديدة".

وأشار عكاشة أنه بهذا الاستثمار ستتخذ شركة بنك إن بوكس السوق المصرية منصة لعملياتها لتقديم الخدمات للسوقين المصرية والإقليمية ودعم توسعات الشركة خارجيا.

أعرب باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس، عن سعادته بالتعاون مع صندوق ديسربتيك وقال: "نحن فخورون بما حققناه حتى الآن لبدء تقديم الخدمات من خلال منصتنا المتكاملة في مصر ومتحمسون بالتعاون مع الصندوق كشريكا في مهمتنا المتمثلة في توفير منصة متكاملة للخدمات البنكية وتكنولوجيا المدفوعات".

كما أضاف "ستكون خبرة ديسربتيك في استثمارات التكنولوجيا المالية مفيدة في مساعدتنا على تطوير منصتنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق المصرية وأسواق المنطقة ، مشيرا أن بنك إن بوكس تقدم خدمات رقمية تم تطويرها داخليا بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label وخدمات الترميز Tokenization وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية e-KYC وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعديد من الخدمات الأخرى منها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.

وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا أو من خلال الفروع.

وتابع أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالإعتماد على بنيتها التحتية، وخبرات فريق العمل والنظم التي تم تأسيسها داخل مصر وفقا لأعلى معايير الأمان والجودة استنادا على خبراتها مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية والحكومية والتي تعتمد على نظم الشركة في تقديم العديد من الخدمات بأكثر من 15 دولة حول العالم.