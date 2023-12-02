العمليات المشتركة بالعراق: وفاة 4 إرهابيين في كمين محكم بنينوى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مقتل أربعة إرهابيين بكمين محكم في قاطع عمليات نينوى.

وذكرت قيادة العمليات في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، وبعد رصد مجموعة من الإرهابيين في قاطع (مخمور) ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، تم نصب كمين محكم، وجرى الاشتباك مع الإرهابيين ومحاصرتهم في أحد المنازل المتروكة، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، من بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والأعتدة التي كانت بحوزتهم".