السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العمليات المشتركة بالعراق: وفاة 4 إرهابيين في كمين محكم بنينوى

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مقتل أربعة إرهابيين بكمين محكم في قاطع عمليات نينوى.

 

txt

رئيس العراق: يجب اتخاذ موقف دولي ضد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

txt

العراق: عودة 127 نازحا من مخيمات الشمال إلى محافظتي نينوي وصلاح الدين

وذكرت قيادة العمليات في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بإشراف ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، وبعد رصد مجموعة من الإرهابيين في قاطع (مخمور) ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، تم نصب كمين محكم، وجرى الاشتباك مع الإرهابيين ومحاصرتهم في أحد المنازل المتروكة، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، من بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والأعتدة التي كانت بحوزتهم".

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. أخطاء تبطل صوتك الانتخابي

أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ياسمين عبدالعزيز بلوك جرئ في أحضان منى الشاذلي

محمد صلاح ينتظر انجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية