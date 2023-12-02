ياسمين عبدالعزيز بلوك جرئ في أحضان منى الشاذلي

اعتادت النجمة ياسمين عبدالعزيز مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وبعض تفاصيل حياتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور بالإنستجرام، وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي.

وبدت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة كاجوال تميل للجرأة، حيث ارتدت بادي أبيض شفاف عكس ما تحته مما عارضها لانتقادات رواد السوشيال ميديا ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لصيحة الهاي ويست.

بينما ظهرت الإعلامية منى الشاذلي بإطلالة ناعمة، محتشمة، من غير البليزر مما أثار دهشة متابعيها، حيث ارتدت بلوزة أنيقة لا تحمل آي نقوش ونسقت عليه بنطال كحلي غامق مما عكس قوامها المتناسق.

وعلقت على الصورة، قائلة: " صديقتي الغالية على قلبي".

ولم تتكلف ياسمين في وضع المكياج كعادتها بل وضعت لمسات ناعمة منه مع لون البينك في الشفاه واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف.

والجدير بالذكر أن سبق وظهرت ياسمين تضحك وتصور المشهد، وتظهر مشاهد الازدحام والسعادة من قبلها هي وأحمد العوضي.

وكان قد أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددا على أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

وعلقت ياسمين على الفيديوهات وكتبت: «حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية».

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1980 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت» من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

حياتها الأسرية

شقيقها وائل أتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال «محمد نبيل حلاوة»، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، في مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي. في مايو 2020 أعلنت زواجها منه.