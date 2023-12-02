السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير مصر بالكويت: الجالية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني

السفير أسامة شلتوت
السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن الجالية المصرية بالكويت مليئة بالنماذج الوطنية وحب الوطن والانتماء، مشيرا إلى حرص الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني والدستوري.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر بالكويت خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مواطنا مصريا مريض جاء بسيارة الإسعاف للقيام بواجبة الوطني والإدلاء بصوته الانتخابي.

حيا السفير أسامة شلتوت روح الانتماء والوطنية في المواطن المصري رغم مرضة وظروفه الصحية الشديدة.

أكد أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والادلاء بصوتهم بسهولة.

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