السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حقوق الإنسان: وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات تأكيد لفاعلية الدولة بالمحيط الإقليمب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة في المحيط الإقليمي، ويهتم بها الرأي العام العالمي، مشيرًا الى أن نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن تكون هناك متابعة وجود رقابة دولية لأنها تعطى ثقة للناخبين في نتيجة الانتخابات.

txt

على أنغام “تسلم الأيادي”.. أعضاء الجالية المصرية في قطر يتوافدون على صناديق الانتخابات

txt

سفير مصر بتونس يشيد بالإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

انتخابات نزيهة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة "الأولي والفضائية المصرية” اليوم السبت، أنها تعطى ثقة للرأي العام العالمي، والمصري أن الانتخابات نزيهة تحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو محلية أو منظمات دولية.

نزاهة العملية الانتخابية

وتابع: “أحنا فى مرحلة من المراحل كنا بنتحرك لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية، وعندما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نخفيه، فلدينا دستور أو قوانين وإعلام مفتوح وإعلام موازي ومشاركة من 106 حزب ومشاركة من الآلاف منظمات المجتمع المدني ونقابات مهنية ونقابات عمالية، كما أن الشأن المحيط بالدولة المصرية يحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الانتخابية، كما أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية”.
 

مواد متعلقة

البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعاون الثنائي في مجالات البيئة والطاقة والمناخ

جنايات الفيوم تقضي بالإعدام على المتهم بقتل طفل وشاب بالفيوم

انطلاق أسبوع السينما الفلسطينية بالهناجر غدًا

مئات المصريين في مدريد الإسبانية يشاركون بانتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية