إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات بشكل فوري تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم السبت من إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة حديدية، على مساحة إجمالية بلغت 950 متر، بزمام مدينة أبشواي وقرية أبودنقاش، وتم إزالة الأعمال بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات بالمركز، والمهندس محمود زايد رئيس القرية، وتم تنفيذ الإزالة الفورية وتسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمركز أبشواي ..

وأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأحمر، بزمام قرية سنرو، على مساحة 275 متر، بحضور المهندسة شاهيناز رجب رئيس القرية والمهندس مصطفى متولي رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع بالتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.