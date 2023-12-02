ضبط 811 عبوة دوائية بيطرية مخالفة فى حملات تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، شنت خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣م حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز "الزقازيق، والحسينية، وبلبيس، وههيا ومنيا القمح" وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٨١١ عبوة لـ ١٠٢ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ولفت إلى أن جهود الحملة أسفرت أيضا عن ضبط ٢٧ ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.