البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعاون الثنائي في مجالات البيئة والطاقة والمناخ

بحث وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، اليوم /السبت/، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، تطوير التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها البيئية والطاقة والمناخ.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف (كوب28) المنعقد في الإمارات، حيث أشاد بن دينه بعلاقات الصداقة التي تربط بين البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد دي مايو بنمو وتطور العلاقات بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، متمنيا للبحرين التوفيق والنجاح للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.