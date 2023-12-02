تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الإنتخابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الإستعداد القصوى تزامناً مع اقتراب إنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية والمقرر انطلاقه خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري.

أكد المحافظ أن المسؤلية الاجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعاً خلال الفترة القادمة، لضمان انتظام سير العملية الإنتخابية، وتقديم سبل الدعم اللوجستي للناخبين، وتذليل أي عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي، لخروج العُرس الإنتخابي بالصورة اللائقة، لافتاً إلى أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني لإستقرار البلاد وتقدمه.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافه والتجميل، ورفع الإشغالات بمحيط المقار الإنتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقه المتنقلة، وصيانة خزانات مياه الشرب، مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان.

كما وجه بمراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الإنتخابية، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأهاب محافظ الشرقية جميع أهالي المحافظة ممن لهم حق الانتخاب، بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لإستكمال مسيرة التنمية وتقدم البلاد ورفعته.