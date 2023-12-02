تنظيم ورشة عمل نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأقصر

في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الافريقي لدعم ريادة الاعمال، قامت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الإفريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل نشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر وذلك في اطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الاعمال الممول من الإفريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر.



وشهدت ورشة العمل حضور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر ، ومجدى النبراوي رئيس قطاع تنمية الاعمال بالهيئة العامة للاستثمار وحسام عبد القادر رئيس الادارة المركزية لريادة الاعمال ( مركز فكرتك شركتك ).

اكد نائب المحافظ اهمية نشر ثقافة ريادة الاعمال والتي تساهم في قدرة الاشخاص علي ابتكار الافكار وتطويرها وانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مشيراً الي ان محافظة الاقصر بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.



استعرض ممثلي الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الاعمال بالاضافة الي الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الاعمال والشركات الناشئة مثل اعداد دراسات الجدوي ونموذج العمل واعداد الهياكل الادارية بالاضافة تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة ، وذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لانشاء مشروعات علي أرض الواقع، كما تمت الاشارة الي وحدة ريادة الاعمال المنشاة مؤخرا بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الاعمال في مصر بما في ذلك انشاء منصة اليكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم الي رواد الاعمال والشركات الناشئة.



وقامت نيرمين مرزوق نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الاعمال بالتعريف باوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الافريقي للتنمية منها التعاقد مع شركات استشارية للافراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الاعمال واعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي الذي يشمل كافة محافظات مصر مع التركيز علي تمكين رائدات الاعمال.