انتظام مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية

شاهد الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد الجمال، عضو فني العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية؛ فعاليات الإختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، اليوم السبت، وذلك بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة، تحت إشراف ورعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وتابع وفد قطاع المعاهد؛ استقرار اللجان، مؤكدين أهمية توفير الهدوء والإستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق جميع التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة حتى لا يظلم أي طالب.

يشار إلى أن أعمال المسابقة تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وتتضمن أربعة مُستويات، وهى المستوى الأول القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوى الثاني القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع: 10 أجزاء.