صبحي يهنئ سلمي علي بالتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي البطلة الباراليمبية سلمي علي، بعد تأهلها رسمياً إلي دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.



جاء ذلك بعد الفوز بالميدالية الفضية التاريخية في بطولة نهائي الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بمدينة مانشيستر الإنجليزية، لتتأهل من خلال التصنيف الباراليمبي للباراتايكوندو دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، كأول فتاة مصرية وعربية وأفريقية.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

و تأهلت إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بالتصنيف البارالمي كأول فتاة مصرية وعربية وافريقية تتأهل إلى باريس 2024 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية.

وتأهلت سلمى علي إلى بارالمبياد باريس بعدما حققت الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم في بطولة الجائزة الكبرى والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية ، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري.

وتعد فضية سلمى علي ببطولة الجائزة الكبرى إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات البطلة المصرية بعد الأداء الكبير الذي قدمته في البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية والتي خسرت فيها بصعولة أمام بطلة البرازيل بنتيجة 7-4.

وحققت سلمى علي فوزا ساحقا على بطلة المكسيك في نصف النهائي بنتيجة 11-5 بعدما تألقت في الدور الربع النهائي والفوز على لاعبة البرازيل بنتيجة 15 - 4.