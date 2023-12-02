القومي للإعاقة يُكرم الأبطال بمختلف التخصصات في نادي "متحدي الإعاقة" 

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة نهال بلبلع، نائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، خلال زيارتها للمحافظة في إطار الجولات التفاعلية والتثقيفية والتوعوية التي يقوم بها المجلس ومبادرته "صوتك حقك" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وتزامنا مع احتفالات المجلس باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

شملت زيارة المشرف العام على المجلس لمحافظة البحيرة لقاء عدد من الأبطال من ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الفنية والرياضية والعلمية والتعليمية والمسرحية، وشملت الجولة أيضاً زيارة المشرف العام على المجلس لنادي "متحدي الإعاقة"، والتعرف على ما يقدمه من خدمات وأوجه الدعم المقدمة له والإشكاليات التي تواجه استكمال عمله، كما ضمت الزيارة اللقاء الجماهيري التوعوي الموسع بحضور الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والتعرف فيه على أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، وأهمية مشاركتهم الايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 والإجراءات الميسرة لهم للمشاركة وذويهم حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وكذلك تعريف المشاركين بأهم جهود المجلس المبذولة على كافة المستويات.

وخلال اللقاء تعرفت الدكتورة إيمان كريم، على أهم الخدمات التي تقدمها محافظة البحيرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأهم التحديات الموجودة والإشكاليات التي تواجه خدمة المواطنين من ذوي الإعاقة، وشملت الزيارة استقبال الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، للمشرف العام على المجلس.

كما شهدت المشرف العام على المجلس خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلي للأنشطة التي تمت بمكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وحفل فني قدمه فريق الكورال والموسيقى بمركز الفنون بالمديرية والحاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية فى الأغاني الوطنية، ومشاهدة استعراض بعنوان "فدائي" مقدم من مؤسسة الرجاء برشيد، وفقرة استعراضية بعنوان "فلسطين في القلب" ، والتقت أيضا مع مجلس أمناء المدارس والعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

من جانبها وجهت الدكتورة إيمان كريم، الشكر إلى الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الجهود المقدرة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقدمها المحافظة لخدمتهم ودمجهم على كافة المستويات، وقدمت التحية لكل الأبطال من ذوي الإعاقة بالمحافظة في مختلف المواهب، وثمنت الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة.

القومي للإعاقة يُكرم الأبطال بمختلف التخصصات في نادي "متحدي الإعاقة"

وثمنت المشرف العام على المجلس، الوعي الإيجابي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة البحيرة واحساسهم أهمية وقيمة صوتهم، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 من ناحية وبناء مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة التنمية والبناء به من ناحية أخرى وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي جمع بينها وبين المئات من أبناء محافظة البحيرة والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالمحافظة.

وقدمت المشرف العام على المجلس، التحية والتهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية عامة ومحافظة البحيرة خاصة بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال اللقاء الجماهيري بالاشخاص ذوي الاعاقة بالبحيرة والإدارات التنفيذية بالمحافظة، المجهودات التي قام بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية وخطة عمله في المرحلة القادمة.

وأكدت المشرف العام على المجلس فى كلمتها على أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الامر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي من أجل تعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، فقد كفل لهم القانون الحق في الإتاحة والتيسير والزم الدولة بإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، والتي تمثل تفعيلا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكين لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدثت الدكتورة إيمان كريم، عن مبادرة "صوتك حقك" التي ينفذها المجلس لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 ووصولها إلى كافة المحافظات والقرى والنجوع لتقديم التوعية اللازمة بالحقوق والواجبات والمشاركة الإيجابية.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، قاما بإعداد بوسترات التوعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمصورة بلغة الإشارة بالخطوات والإجراءات الواجب العمل بها عند التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا من المجلس بأنهم فاعلين في المجتمع ولهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ومنها حق المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، واستعرضت آلية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال الاقتراع بطريقة برايل، هذا بجانب توفير كافة الاتاحات الخاصة بالإعاقات الحركية من أجل عملية انتخابية ميسرة.

القومي للإعاقة يُكرم الأبطال بمختلف التخصصات في نادي "متحدي الإعاقة"

وخلال زيارتها لمحافظة البحيرة قام الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، بتكريم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بجانب قيام المشرف العام على المجلس بتكريم العديد من النماذج الناجحة بالمحافظة من الأشخاص ذوي الإعاقة في حضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة

هذا وقد قامت الدكتورة نهال بلبع، والدكتورة إيمان كريم، والوفد المرافق لهما بتفقد نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، حيث تم استعراض الأنشطة التي يقدمها النادي للمواطنين من ذوي الإعاقة كما تم التوجه إلي مقر إدارة جامعة دمنهور للقاء الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة وتشجيع جهود الجامعة التي تستهدف الارتقاء بأبناء الوطن من ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم العلمية والفنية والأدبية.

يذكر أن مبادرة المجلس التوعوية " صوتك حقك " لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشملت فعاليات اللقاء التثقيفي بالبحيرة محاضرة قدمها الدكتور السيد مرجان، أستاذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون