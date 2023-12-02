ظهور أكبر سمكة هامور بمياه البحر الأحمر

رصد أحد الغطاسين بالغردقة ظهور أكبر سمكة من نوع الهامور في مياه البحر الأحمر أثناء رحلة غطس على متن مركب سياحي برفقة مجموعة من السياح الأجانب، مؤكدا أن السياح كانوا في قمة السعادة برؤية السمكة الكبيرة وهي تستجيب لمداعبة الغطاس، وتسبح بجانبه، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية معها ومداعبتها

وقال حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إن سمكة الهامور التي تم رصدها في مياه الغردقة هي أول ظهور لأكبر سمكة من نوعها في مياه البحر الأحمر، لافتا إلى أن السمكة يقترب طولها من 1.5 متر ووزنها 150 كيلوجراما.

وأضاف أن ظهور مثل هذه الكائنات البحرية تجذب السياح لرحلات الغطس، لافتا إلى انتعاش سياحة الغطس على شواطئ الغردقة، حيث يتوافد السياح الأجانب من مختلف دول العالم على شواطئ الغردقة التي تمتلك أفضل مواقع الغوص في العالم.

وأوضح أن سمكة الهامور من الأنواع الجاذبة للسياح، ويمكن أن تعيش أكثر من 30 عاماً، ولا تشبع من تناول الطعام، إذ تتسع معدتها لتناول نصف حجمها من الطعام، وتبقى على قيد الحياة بعد إخراجها من الماء لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف، ويمكنها أن تنقلب على ظهرها على سطح الماء لتكون في شبه غيبوبة، ويمكن في تلك الأثناء الإمساك بها بسهولة، واصطيادها دون أدوات صيد.