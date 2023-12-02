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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني قبل انطلاقة بدار الأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

تحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل موسيقي بمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم، السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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ومن المقرر أن يتضمن الحفل مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها : "بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش".

 

معلومات عن المايسترو نادر عباسي

فنان أوبرالي مصري، قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة، أوركسترا السلام في فرنسا"، وكان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية.

وقاد المايسترو العالمي نادر عباسي، العديد من الأوركسترا العالمية أهمها: "أوركسترا مارسيليا الفيلهارموني، أوركسترا بوردو الفيلهارموني، وأوركسترا السلام فرنسا، وأيضاً قاد أوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا، وله العديد من الأعمال العالمية وحصل على عدة جوائز في الموسيقى.

 

وحصل على العديد من الجوائز، وهما كالتالي : -              

  • جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية.
  • الجائزة الأولى لموسيقى الحجرة مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1986.
  • عام 1992 جائزة مسابقة المؤلف الموسيقي موتسارت من مؤسسة أصدقاء الكونسرفتوار في جنيف.
  • عام 1996 جائزة التأليف الأولى للأوركسترا، تبعتها جائزة الفيرتيوزيه عن عامي 1990 و 1996.

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