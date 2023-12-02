سفير مصر بالصين: انتظام التصويت بالانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني دون مشاكل

قال السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدي الصين، إن الساعة الآن الرابعة عصرًا بتوقيت الصين وهناك انتظام في سير الانتخابات الرئاسية في المقرات المخصصة لها باليوم الثاني على التوالي خاصة بالعاصمة بكين وغيرها مثل شنغهاي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف “حنفي” خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، على قناة “إكسترا نيوز” أنه لم يتم تسجيل أى مشاكل خاصة بعملية الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وجه سفير مصر لدي الصين، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير سبل الانتخاب للمواطن المصرى بالخارج ومراعاة فروق التوقيت بين الدول.